I paesaggi dell’anima di Fiorenza Sandroni al Temporary Workspace

Varie

Paesaggi d’altri tempi e luoghi poetici delle amate montagne: sono i temi della mostra di Fiorenza Sandroni al Temporay Workspace di Novotel Milano Malpensa Airport in corso dal 9 al 26 novembre 2017.

Realizzati en plain air, dal vero, o rielaborati in studio, i paesaggi dell’artista di Cardano al Campo rappresentano una personale ricerca che prende origine dall’elemento figurativo per andare oltre, in un racconto più ampio del ciclo della vita, delle emozioni, di una propria esperienza personale. Così nascono le marine realizzate durante i soggiorni estivi o i boschi innevati delle montagne piemontesi tanto care all’artista.

Le opere sono per lo più realizzate ad olio, ma non mancano gli esercizi ad acquerello o le sperimentazioni verso l’illusione prospettica del trompe-l’oeil.

L’inaugurazione della mostra sarà giovedì 6 novembre alle 19,00. Seguirà aperitivo (€ 10.00). La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20.00.

FIORENZA SANDRONI

6 – 26 novembre 2017

Temporary Workspace

Novotel Milano Malpensa Airport

Via Al Campo, 99 – 21010 Cardano Al Campo (VA)

Telefono: 0331 266611

Inaugurazione 6 novembre ore 19

tutti i giorni 9.00 | 20.00