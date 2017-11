I pompieri scrivono a Minniti: “Grazie di tutto, ma ora ci servono più risorse”

Foto di Franco Aresi

E’ un grazie per aver permesso di aumentare gli straordinari per spegnere l’incendio al Campo dei Fiori. Ma è anche un appello per chiedere maggiori risorse. E’ questo che è contenuto in una lettera inviata dai rappresentanti sindacali dei Vigili del Fuoco di Varese al Ministro dell’Interno, Marco Minniti.

“Alle scriventi OO.SS. Provinciali, premeva rappresentarLe i più sentiti ringraziamenti per il Suo intervento immediato che ha meglio permesso di far fronte all’emergenza in corso nei giorni scorsi sul nostro territorio. Malgrado il lavoro eccezionale che stavano svolgendo il Primo Dirigente e il Suo Vice, con le poche risorse a disposizione, gli incendi sempre di maggior entità distruggevano uno dei simboli più importanti della nostra provincia. Grazie al Suo diretto interessamento che ha permesso aumento temporaneo degli straordinari, si è dotato il Comando di una migliore risposta utile a contrastare quanto in atto.”

Proprio per questo “ci permettiamo di rivolgerci alla Sua persona in quanto quello che è avvenuto è frutto anche di continue scelte scellerate che hanno messo in ginocchio il sistema di soccorso della nostra provincia. Sono ormai mesi che protestiamo a tutti i livelli, a cui chiediamo di porre rimedio al continuo e dissanguante “prelevamento” di personale dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, verso altre sedi italiane; infatti allo stato attuale ci troviamo in stato di agitazione, condizione in atto da mesi e che attende tuttora una risposta adeguata.”

“Assistiamo da diverso tempo alla carenza cronica di personale presso le sedi di servizio. Dall’ultima ricognizione quasi il 20% del personale assegnato al Comando Provinciale è assente a vario titolo assenze non rimpiazzate e che purtroppo inficiano gravemente il dispositivo di soccorso, come avvenuto nei giorni scorsi, quando durante le prime fasi dell’incendio la rispo- sta è stata insoddisfacente, per cui ci siamo visti costretti a chiedere il Suo intervento. Di fatto, spesso, ci si vede costretti alla riduzione ai minimi termini del personale di turno di tutte le sedi e addirittura, a volte, alla chiusura di alcuni presidi sul territorio“.

In questo senso i vigili del fuoco ricordano come “non da ultimo era stato richiesto di integrare il personale e cambiare la classificazione della sede Luinese che è situata più nord della nostra provincia, “avamposto” isolato, con oggettive problematiche di collegamento, il cui territorio è attraversato dalla linea ferroviaria internazionale Gal- larate-Zenna. A breve asse cardine del progetto Apl Transit”. E’ per questo “che ci permettiamo di chiedere un Suo interessamento atto a sanare le problemati- che sopra descritte. Ove lo ritenesse opportuno, ci rendiamo disponibili ad un incontro coinvolgendo in primis le nostre Segreterie Nazionali”.