Iacolino bacchetta il suo Varese: «Troppa leziosità»

Il Varese perde 3-2 in casa della Folgore Caratese al termine di una prestazione negativa. Mister Salvatore Iacolino non nasconde la delusione: «Un passo indietro per quanto riguarda il risultato, ma la squadra per me ha fatto una buona partita. Loro hanno fatto tre tiri e tre gol, superando cinque volte la metà campo, ma il calcio è questo. Non abbiamo fatto assolutamente male, ci siamo svegliati tardi, concedendo il terzo gol. Abbiamo giocato con troppa leziosità. Capisco la rabbia dei tifosi, non dovevamo prendere quei due gol nella ripresa, venti minuti di blackout che non dovevamo avere. Si aspettano che noi si vinca anche lontano da casa. abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra ma che fa fatica a vincere in trasferta. Mi spiace molto per la società, Paolo Basile è un’ottima persona e sta facendo di tutto, ma non mi permetto di parlare dei problemi societari. Non so cosa potremo fare sul mercato, vedremo».

Il presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, è contento del risultato a fine partia: «Una partita assurda. Era già chiusa e l’abbiamo fatta riaprire al Varese, anche per colpa dell’espulsione ingenua di Drovetti, che verrà multato. Abbiamo preso due gol e il risultato finale potrebbe far pensare a una gara equilibrata, cosa che invece non è stata. In classifica siamo lì, interverremo sul mercato in maniera forte, qualitativamente, a dicembre con un attaccante. Per il futuro dovremo evitare i blackout di oggi. Sono contento di aver battuto il Varese di mister Iacolino, che stimo molto e l’avevo cercato l’anno scorso».

Andrea Repossi è stato uno dei più positivi anche oggi, trovando il gol: «Dispiace un sacco perché siamo una squadra veramente forte. Secondo me ci manca un po’ di autostima. Una volta che troviamo il gol troviamo la serenità per fare le cose fatte bene. Stiamo buttando un campionato e sta diventando davvero dura, quasi impossibile. Se siamo a Varese c’è un perché, se non ce ne accorgiamo non recupereremo più. Capisco i tifosi: uno che è attaccato alla maglia può commentare e arrabbiarsi. Sono riconoscente al Varese, se avrò la possibilità di salire di categorie sarà solo grazie a questa piazza. Sono però a disposizione di rimanere qui in caso di progetto solido».