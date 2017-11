Iacolino: «Ci è mancato il guizzo per vincere»

Le immagini di Maurizio Borserini della vittoria del Varese contro il Pavia

Il Varese non può festeggiare la vittoria sul campo dell’Olginatese, con la gara che termina 1-1. Mister Salvatore Iacolino è però contento di quanto fatto vedere dalla sua squadra: «Ci abbiamo provato. Abbiamo meritato di vincere, siamo in crescendo e sono contento. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo attaccato solo noi e ci è mancato solo il guizzo per vincere. Stiamo capendo che in questo campionato non si può giocare solo di fino. Ricordiamo che su questo campo ha perso anche il Gozzano. Potevamo fare qualcosa in più negli ultimi 30 metri, ma ricordiamo anche che il loro portiere ha fatto una grande parata su Molinari».

Matteo Simonetto si è dimostrato oggi una sicurezza per il Varese: «Sicuramente è un punto importante, in tante faranno fatica su questo campo. Peccato però non aver vinto, lo avremmo meritato. Dispiace, però va bene così. Stiamo crescendo e aumenta anche la consapevolezza nei nostri mezzi. Il gol era evitabile, non ricordo bene la dinamica ma valuteremo dove abbiamo sbagliato. E’ inutile nascondere che ci sia rammarico per questo inizio di stagione. I tifosi però ci seguono sempre e noi li ringraziamo per questo»

LE PAGELLE

FRIGIONE 6: Non impeccabile sull’occasione del gol, ma si rifà con altri interventi preziosi

FRATUS 6,5: Sulla destra è ormai una garanzia. Copre e spinge per tutta la gara. Peccato per il fallo – dubbio – che ha portato al gol dell’Olginatese

SIMONETTO 6: Non molto da fare, ma si fa sempre trovare attento e preciso

FERRI 6: Come per Simonetto, il lavoro non è molto, ma lo svolge con personalità

CARECCIA 6: una gara buona che conferma l’importanza tattica di questo giovane per Iacolino. Arca: s.v.

PALAZZOLO 7: Il migliore del Varese. Sempre presente, gioca mille palloni. Questa volta però non riesce a trovare la via del gol

MONACIZZO 6,5: Preciso e puntuale a centrocampo, anche quando gli si chiede di giocare il pallone

ZAZZI 5,5: Non una grande prestazione. Spostato a sinistra nella ripresa, prova a farsi apprezzare anche come ala ma non riesce a imporsi

Battistello 6: entra con tanta grinta, ma non riesce a trovare la giocata dalla fascia sinistra

ROLANDO 6: Due spunti degni di nota, uno nel finale di tempo, uno nella ripresa. Forse dovrebbe far uscire la personalità più spesso

REPOSSI 6,5: Non riesce ad accelerare come il solito, ma sull’unico scatto degno di nota si prende il rigore

MOLINARI 6,5: Glaciale dal dischetto – terza gara di fila in gol – poi sfortunato nella ripresa con Iali che gli nega la gioia della doppietta