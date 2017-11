Iacolino sospira: “Se il campionato iniziasse oggi…”

Salvatore Iacolino è davvero deluso dall’1-1 finale tra il suo Varese e il Borgosesia, anche se solo a fine intervista lancia uno strale in direzione della terna arbitrale. «Spiace veramente perché la squadra si esprime a grandi livelli e non è inferiore, anzi tutt’altro, a quelle che ci sono davanti. Il Varese sta giocando “da squadra” e direi che se il campionato iniziasse adesso noi rischieremmo davvero di vincerlo. Abbiamo continuità di gioco, siamo diventati gruppo vero e a livello individuale tutti si stanno esprimendo su ottimi livelli ma se poi non vinci rischi di raccontare storie a chi non vede le partite. Insomma, sono contento per la prestazione ma non per il risultato e questo lo ha capito anche la gente. Ci abbiamo provato ma quella palla non voleva proprio entrare».

Galleria fotografica Varese - Borgosesia 12 novembre 2017 4 di 30

Il tecnico biancorosso sottolinea anche la vicinanza del pubblico di Masnago: «I tifosi hanno trascinato la squadra fino al 95′ e viceversa. E’ proprio mancato quel gol che ci saremmo meritati: ci sono stati i fuorigioco millimetrici, il palo… forse stiamo un po’ sulle palle a qualcuno perché certi fischi non arrivano mai, salvo che a danno del Varese».

Episodi che, sul fronte opposto, mister Marco Didu non vuole analizzare preferendo parlare della partita gagliarda dei suoi. «Era una partita molto difficile per noi, ed essere riusciti a dimostrare di poterla giocare con tutti è importante per i nostri ragazzi. Il pareggio alla fine è giusto. Non mi piace discutere degli episodi ed è sbagliato parlare di gol annullati perché la bandierina era già alzata al momento del tiro. Però soffermarsi su questo è troppo riduttivo e toglie al Borgosesia il merito di quel che ha fatto in campo. Da altre parti – ribadisce con una frase che si poteva evitare, riferendosi al Varese – forse pensano che lamentarsi con l’arbitro aiuti a salvare una stagione».

In casa biancorossa parlano anche i due giovani terzini Vittorio Ghidoni e Paolo Arca. Il primo era all’esordio in campionato dopo un lungo infortunio: «Sono contento di aver esordito dopo tre mesi di infermeria, sono un po’ emozionato e tanto arrabbiato per non aver vinto una partita che avremmo meritato. Sul piano personale ho giocato tre partite con la Juniores, sento bene il piede e vorrei continuare così anche se nel mio ruolo Fratus sta facendo bene. Il Varese deve proseguire a lavorare in settimana per crescere ancora, perché la buona prestazione non basta se poi non si vince».

Arca invece spiega: «C’è rammarico: abbiamo fatto bene già nel primo tempo, pur soffrendo in qualche circostanza. Nella ripresa abbiamo segnato due gol probabilmente regolari che ci sono stati annullati, ma dobbiamo continuare a fare bene per noi stessi e per i tifosi. Spero invece che Tomaselli si riprenda presto: mi ha fatto soffrire ma si è anche dimostrato un gran giocatore per l’età che ha. Sul gol del Borgosesia io sono andato in anticipo, lui è partito dietro e si è trovato a tu per tu con Frigione: oggi ammetto di aver fatto fatica, più di altre volte contro di lui. Tornando al Varese, fare più di questo secondo tempo è difficile: li abbiamo chiusi nella loro metà campo, ma a quanto pare questo non basta. Impareremo a essere più sporchi».