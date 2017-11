Idee, opportunità e progetti: nuove energie tra Varese, Milano e Valceresio

Una serata piena di idee, di energie e di riflessioni su un futuro che è più vicino di quanto possiamo pensare.

Sala Napoleonica affollata ieri alle Ville Ponti, per la seconda serata del programma di Glocal2017, dove amministratori, intellettuali ed esperti di nuove tecnologie e di mobilità, si sono confrontati sui cambiamenti in atto in un vasto e vitale territorio, che va dal Canton Ticino alla Valceresio e passando da Varese arriva fino a Milano.

L’apertura del nuovo collegamento ferroviario Arcisate Stabio e la riattivazione del tratto fino a Porto Ceresio, ma anche nuove possibilità offerte dal digitale e da strumenti di cooperazione come Interreg, stanno creando le condizioni per una nuova governance del territorio.

I sindaci della Valceresio hanno portato ognuno la propria visione di futuro, il sociologo Aldo Bonomi ha dato una lettura “glocal” dei cambiamenti in atto, il patron di Eolo Luca Spada ha aperto finestre sul futuro che nuove tecnologie stanno già disegnando, mentre don Davide Milani ha puntato l’attenzione sull’importanza di mantenere sempre in primo piano la persona, le relazioni vere, e non virtuali, e l’ascolto dei territori.

Si è parlato di mobilità sostenibile, con Davide Marconi di Planidea e Matteo Toson di Movesion.

Il presidente Roberto Maroni ha dato una visione più ampia dei cambiamenti in atto, con uno sguardo al sistema regionale, e alle molte energie che fanno della Lombardia la regione più innovativa, tecnologica ma anche solidale del nostro Paese.

Tanti temi, tutti meritevoli di un approfondimento perché, come è stato più volte ripetuto durante la serata, il domani è già qui, e il cambiamento non va subito ma vissuto e “usato” per creare un futuro migliore per noi e per le generazioni che verranno.

(foto di Eugenio Pigato)