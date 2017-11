Identificati i responsabili del rave, denunce e multe in arrivo

rave 2014 modificata

Pugno di ferro dell’Amministrazione uboldese contro i responsabili del rave party che nella notte di Halloween si è tenuto nella minicava.

Nel giro di poche ore la polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia ha identificato i responsabili dell’evento a carico dei quali arriveranno denunce penali e sanzioni amministrative. Le valutazioni sono ancora in corso ma si parla di una somma che potrebbe superare i dieci mila euro. Ma non solo: guai in vista anche per l’associazione che ha in uso le aree concesse ai promotori della manifestazione senza che il Comune ne sapesse nulla.

Su questo fronte il sindaco Lorenzo Guzzetti è ha le idee chiare: “Stiamo lavorando su diversi fronti vogliamo recedere dalla convenzione siglata col gruppo associativo che ha in concessione quella parte della minicava e anche depennarla dall’Albo delle Associazioni”. Del resto fin dalle prime ore del mattino dopo la maxi festa che ha tenuto sveglia l’intera Uboldo il sindaco è stato molto chiaro sfatando le voci che ha bollato come leggende metropolitane: ”L’evento non era autorizzato, il Comune non era a conoscenza di nulla in quanto ha affidato da tempo, ormai, le aree a diverse associazioni. Di fatto è stato permesso a 600 ragazzi, per giunta sballati, di invadere un’area comunale senza informare né Comune né forze dell’ordine. È inammissibile: chi ha sbagliato deve pagare”.