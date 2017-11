Il brivido dell’arrampicata anche per i non vedenti

Climbing

Domenica 5 novembre a Tradate si svolgerà la giornata dell’arrampicata sportiva per non vedenti realizzata dall’ASD Lezard, associazione che da trent’anni opera nel settore dell’arrampicata sportiva, e dall’ASD Ciechi Sportivi Varesini, associazione che che promuove la pratica sportiva per non vedenti.

La prova si terrà dalle 9 alle 12 all’interno della palestra per arrampicata di Abbiate Guazzone (Tradate) in via Unità d’Italia 9, dove verrà simulata arrampicata di montagna su delle pareti artificiali in verticale.

«E’ la prima volta che questa pratica sportiva viene proposta nella zona di Varese e provincia – dice Antonio Burgio, consigliere dell’associazione Ciechi Sportivi Varesini – Lo scopo della dimostrazione è quella di far provare ai non vedenti degli ostacoli in verticale visto che ogni giorno riescono a superare gli ostacoli in orizzontale che ci sono nella vita di tutti i giorni, camminare sui marciapiedi, salire scendere le scale e prendere i mezzi di trasporto in assoluta autonomia».

«La nostra associazione propone la pratica tante attività sportive proprio perché lo sport aiuta il non vedente a tirar fuori la grinta e l’energia per raggiungere la meta, anzi in questo caso direi la vetta. In questo modo, pur essendo privato del senso delal vista, allena e aumenta tutti gli altri quattro sensi, così da avere un beneficio nella vita sociale».