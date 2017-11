Il cinema multisala cerca un direttore

Stiamo cercando te! Vieni a lavorare per il Multisala Electric di Gavirate.

In vista dell’imminente apertura, selezioniamo chi possa ricoprire il ruolo di direttore del Multisala.

Descrizione della posizione

– persona giovane, dinamica e preferibilmente con esperienza pregressa nelle sale cinematografiche o a contatto con il grande pubblico

– responsabile della struttura, risponde alla Direzione e coordina gli addetti polifunzionali in servizio presso la struttura.

– Oltre ai compiti di natura esecutiva dei livelli subordinati (maschera, cassa, servizio bar/popcorn/bibite, tecnico), svolge mansioni di natura direttiva, con responsabilità sulle decisioni prese e sull’operatività della struttura, ha iniziativa ed autonomia operativa;

– Sempre presente a cinema aperto, è il referente unico della Direzione, dovrà in autonomia capire e gestire le vere necessità ed emergenze al fine di garantire la continuità operativa delle sale.

– Dovrà occuparsi di organizzare i turni di lavoro settimanale del personale in base alle necessità aziendali, agli orari di apertura, alla durata dei film.

– Si interfaccerà con la Direzione per la programmazione settimanale dei film anche in base alla migliore ottimizzazione delle sale

– produrrà report di analisi statistica

– gestirà i canali social del Multisala

Requisiti

– Domicilio nelle vicinanze di Gavirate

– auto/moto munito

In ogni necessità saprà sostituire il personale dipendente nello svolgimento delle loro mansioni

– ampia disponibilità oraria e a lavorare nelle ore serali, sabato, domenica, festivi

– spiccate attitudini alla risoluzione dei problemi

– buona capacità di relazionarsi con il pubblico

– buona padronanza dell’informatica, Saprà utilizzare i software aziendali (vendita casse e bar), Microsoft Excel, Word, Powerpoint etc.

Invia la tua candidatura con CV aggiornato e lettera di presentazione alla mail riccardo.belloni@multisalaelectric.it