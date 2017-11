“Il digitale? Uno strumento per superare la disabilità”

Giovanni Cupidi è un attivista per i diritti di persone con disabilità. Affetto da tetraplegia spinale dall’età di 13 anni – una delle forme più gravi e complesse di paralisi che può colpire il corpo umano provocando la parziale o completa perdita del movimento volontario – ha trovato aiuto nel mondo della tecnologia.

Fin da subito Giovanni si è accorto dell’enorme potenziale del mezzo digitale, di come gli permettesse di reperire rapidamente informazioni e tessere relazioni con persone ovunque nel mondo.

Ma la vera rivoluzione è arrivata dapprima con l’apertura del suo blog personale, poi con il lancio di una petizione online che ha posto l’accento sulla necessità di offrire un’assistenza continuativa a persone affette da grave disabilità.

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.