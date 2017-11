Il documentario “Wallah Je te jure” arriva a Busto Arsizio

Venerdì 10 novembre alle ore 21 presso l’Oratorio Santi Apostoli in piazza Don Paolo Cairoli 2, a Busto Arsizio, sarà proiettato il documentario Wallah Je te jure del regista bustocco Marcello Merletto. L’ingresso sarà libero.

La proiezione si svolge nell’ambito della rassegna Un Posto nel Mondo organizzata da ACLI, ARCI, CGIL, FILMUSTUDIO90. Wallah sarà proposto a Besozzo il 24 novembre ed a Balerna, in Canton Ticino, il 26 novembre.

Il documentario è stato prodotto dall’agenzia delle Nazioni Unite OIM Niger (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni) e racconta le storie e le aspirazioni di donne e uomini in viaggio dall’Africa Occidentale verso l’Europa. Le riprese hanno avuto luogo nella prima metà del 2016 in Niger, Senegal e Italia.

Sono state organizzate oltre 120 proiezioni in tutto il mondo in prestigiosi atenei quali Berkeley University, Georgetown University, London School of Economics, Cambridge, Science Po Paris, e molte altre organizzazioni. Il regista è tornato in Niger nel luglio 2017 per le riprese di un nuovo documentario che sarà presentato a New York il prossimo 16 novembre.