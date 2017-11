Il futuro dei comuni è sempre più “digital”

Gambatesa è un comune italiano in provincia di Campobasso che ha saputo sfruttare le potenzialità del digitale. Mai come oggi, infatti, in un mondo dove informazione e velocità viaggiano di pari passo ricoprendo un ruolo predominante e strategico, è necessario restare al passo con i tempi.

L’Amministrazione si è attivata in modi diversi per comunicare con la cittadinanza, come ci racconta Luca D’Alessandro, Consigliere delegato alla Cultura e al Turismo nonché responsabile della comunicazione.

È lui in prima persona a curare il rapporto tra Amministrazione ed esterno e a spiegarci in che modo internet e il digitale hanno cambiato e continuano a cambiare la vita dell’intero Comune e dei suoi abitanti.

«Sono tante le azioni che il Comune intraprende tramite il digitale», spiega D’Alessandro. «Attraverso il gruppo di Whatsapp – che conta ben 400 iscritti – abbiamo l’opportunità di comunicare in modo rapido e veloce con la cittadinanza. Ma siamo anche su Facebook e Twitter.»

Non è finita qui, la vita dei cittadini del Comune di Gambatesa cambia anche rispetto al sistema di raccolta differenziata: tramite l’app “Io riciclo” è possibile consultare il calendario della raccolta differenziata porta a porta.

Insomma, il comune di Gambatesa si configura come un vero e proprio esempio di comune all’avanguardia che sa mettersi al servizio dei cittadini sfruttando internet e il digitale.

Foto varie

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.