Il Lago Maggiore diventa un profumo

I clienti sono tedeschi, olandesi e svizzeri, ma c’è anche chi parla italiano fra quanti, al rientro dalla vacanza sul Verbano, si mettono in valigia una boccetta di “Lago Maggiore”.

Per non parlare dei francesi, puntigliosi quando si parla di vini, formaggi e naturalmente profumi.

Proprio così, il più esteso e famoso lago che il Varesotto divide con Piemonte e Svizzera ha da qualche tempo la sua mascotte da indossare e vaporizzare, un profumo battezzato col nome del grande specchio d’acqua che lo ha visto nascere.

Lago Maggiore, il nuovo profumo made in Luino

Papà di questo prodotto è Leonardo Luz, famiglia di imprenditori dell’accoglienza che gestisce il Camin Hotel di Luino; la sorella ha invece le redini dell’altro Camin, a picco sul lago, ma a Colmegna.

Del profumo si è parlato proprio qualche giorno fa in occasione della conferenza stampa di presentazione della due giorni dedicata alla camelia, a Villa Bozzolo – Casalzuigno – , i prossimi 4 e 5 novembre.

Luz, padrone di casa – l’incontro con la stampa è difatti avvenuto in una sala del Camin – ha spiegato la genesi di questo prodotto e le sue peculiarità nate dal desiderio di soddisfare molti clienti alla ricerca di qualcosa di speciale da portarsi a casa e che rievocasse il piacere di una vacanza a Luino e dintorni. Detto, fatto.

Le linee del profumo sono diverse, come ha spiegato il suo inventore, destinate ad un pubblico femminile e maschile e in svariate fragranze, prodotte con una rigorosa scelta di materie prime e l’impiego di essenze quasi doppie rispetto alle fragranze che si trovano di solito in profumeria.

Sarà possibile conoscere il nuovo profumo partecipando alle “Giornate delle camelie”, la manifestazione che si terrà a Casalzuigno il 4 e il 5 novembre organizzata dal Fai – Fondo ambiente Italiano a Villa della Porta Bozzolo.

LA DUE GIORNI DEDICATA ALLE CAMELIE

Programma degli incontri e delle conferenze:



Sabato 4 novembre

Ore 15:00 – “Le collezioni botaniche di camelie” – conferenza – intervengono collezionisti da Lombardia e Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria, Svizzera.

Domenica 5 novembre

Ore 11:30 – “Congresso internazionale della camelia di Nantes 2018”

Durante la giornata la Villa ospiterà anche l’assemblea annuale della Società Italiana della Camelia

Visite guidate

Sabato 4 e domenica 5 novembre

Visite guidate alla villa e al giardino

Laboratorio per bambini

Domenica 5 novembre

Ore 15: Dal seme alla tazzina: storia di un fiore che diventa bevanda

I bambini conosceranno le caratteristiche della Camellia Sinensis, la pianta del tè. Conosceranno semi, petali, foglie e profumi e raccoglieranno le informazioni in un prezioso taccuino. Una volta completata la ricerca, potranno invitare mamma e papà a sedersi con loro per un elegante degustazione.

ORARI

Dalle 10.00 alle 18.00

BIGLIETTI

Iscritti FAI: € 4,00

Intero: € 10,00

Ridotto (bambini 4-14 anni): € 4,00

Famiglie (2 adulti+2 bambini): € 25,00

CONTATTI

FAI – Villa Della Porta Bozzolo

Casalzuigno, Varese

Tel: 0332 – 624136

Email: faibozzolo@fondoambiente.it