Il Legnano perde, Verbano e Busto 81 ne approfittano

Le immagini dei dilettanti

È stata una domenica importante in Eccellenza, con l’inaspettata caduta del Legnano a Sancolombano, sfruttata alla meglio da Verbano e Busto 81, che provano a scappare. In Promozione il Morazzone impone lo 0-0 alla capolista.

ECCELLENZA

La notizia di giornata è la sconfitta del Legnano 3-2 in casa del Sancolombano. Il Verbano sfrutta l’occasione per portarsi da solo al comando vincendo al “Milano” di Sesto Calende 3-0. Si stacca anche il Busto 81 grazie al successo 4-1 a Gaggiano, mentre riposava l’Ardor Lazzate. Frenata anche per il Cavenago Fanfulla che non va oltre l’1-1 ad Alcione. Termina in parità (1-1) tra Fbc Saronno e Castellanzese, così come si dividono un punto Lomellina e Fenegrò: 2-2 il finale. Colpo esterno per il Vigevano, che espugna 1-0 Calvairate, termina senza reti la sfida tra Union Cassano e Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Verbano 22; Busto 81 21; Ardor Lazzate, Scancolombano 19; Cavenago Fanfulla, Legnano 18; Alcione 16; Lomellina 13; Vigevano 11; Union Cassano, Castellanzese, Gaggiano, Sestese, Fenegrò 10; Calvairate 8; Fbc Saronno 7.

PROMOZIONE

Il Morazzone riesce ad uscire indenne dal campo della capolista Castanese pareggiando 0-0. I distacchi però non variano, con la gara tra Rhodense e Portichetto sospesa per pioggia, così come è stata rinviata Brebbia – Vergiatese. Riposava l’Olimpia, mentre l’Uboldese viene trafitto in casa 1-0 dalla Base 96. Crolla la Belfortese sconfitta 4-0 tra le mura amiche dall’Universal Solaro, la Lentatese passa 2-0 sul campo del Cob 91, finisce senza reti tra Guanzatese e Bresso. Bel 2-2 tra Gavirate e Besnatese.