Il mondo del lavoro in tre minuti, al via il concorso video

Tempo libero generica

Un video di 3 minuti, dedicato al tema “Let’s work -Il lavoro, tra fatica necessaria e realizzazione di sé””. E’ questo il concorso video lanciatodal Comune di Germignaga, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro Periferico/Progetto LIMES.

Il termine per partecipare a Cortissimo: il concorso video per under 35 è il 20 novembre.

Basta un’opera di 3 minuti, realizzata con fotocamera, videocamera o smartphone, e in palio ci sono strumenti utili per diventare videomaker.

Il regolamento per partecipare si può scaricare dal sito

http://www.teatroperiferico.it/altri-appuntamenti/bando-cortissimo/