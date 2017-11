Il Natale arriva con gli Angeli Urbani “Venite a scegliere il regalo per i vostri bimbi”

Foto varie

E’ tempo di iniziare a pensare ai regali di Natale. E gli Angeli Urbani hanno proprio ideato un pomeriggio per proporre giochi, abiti, scarpe e piccoli doni alle famiglie che non possono affrontarne la spesa.

Mamme e papà potranno così scegliere, in un mercatino accogliente e colorato, i regali per i loro bambini.

L’iniziativa è in programma sabato 11 novembre, dalle ore 14 alle 18, all’Ex Chalet Martinelli, nel piazzale delle Fs. Saranno presenti il presidente degli Angeli Urbani, Walter Piazza, la direttrice Piera Cesca e i tanti volontari che collaborano nelle attività del centro.

“Vogliamo dare a tutti la possibilità di trascorrere un Natale sereno – spiegano gli organizzatori -. I varesini sono molto generosi e ci hanno fatto avere giocattoli e vestiti per i più piccoli. Abbiamo quindi ideato un mercatino per permettere ai genitori che sono in difficoltà di scegliere comunque un regalino da fare ai loro piccoli. Il Natale è innanzitutto dei bambini!”.

“Tutti i giorni, di qui passano donne e uomini a ritirare pane, focacce e vestiti – continuano – . Tanti di loro hanno famiglie, anche numerose. Il nostro è solo un piccolo aiuto e un gesto di solidarietà nel periodo delle feste che più di ogni altro appartiene ai bambini”.