Il nono Daspo per Varese-Como è per un “frontaliere del tifo”

Varese - Como 0-1

Gli scontri avvenuti all’interno del “Franco Ossola” in occasione del derby di calcio Varese-Como hanno portato all’emissione di un nono provvedimento (D.A.Spo) ai danni di uno dei tifosi coinvolti nella zuffa.

A essere colpito dal Daspo è un tifoso di nazionalità svizzera, identificato grazie alle immagini girate dagli operatori della Polizia presenti allo stadio lo scorso 10 settembre e a quelle della videosorveglianza, attiva all’interno dell’impianto di Masnago.

La successiva collaborazione tra la Digos di Varese e il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso ha fatto il resto. Il giovane, un 25enne recidivo (aveva già un Daspo alle spalle) è stato così denunciato per rissa, scavalcamento e utilizzo di oggetti atti ad offendere nell’ambito della manifestazione sportiva. Per lui si chiuderanno i cancelli degli stadi di calcio per ben sei anni.

Come detto, con quello emesso ai danni del tifoso svizzero – la Questura non specifica se di fede biancorossa o lariana – sono nove i Daspo relativi al derby. I precedenti otto (sette dei quali con obbligo di firma) sono stati spiccati ai danni di cinque ultras del Varese e tre del Como.