Il nuovo sindaco dei ragazzi

Lunedì 30 ottobre scorso, nel corso di una seduta ordinaria del Civico consesso di Maccagno con Pino e Veddasca, si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale ha proclamato il Sindaco dei Ragazzi.

Il Sindaco eletto, Agnese Coppi, ha pronunciato la sua promessa: “Prometto di adempiere ai miei doveri di sindaco dei ragazzi secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e in linea con il mandato avuto dai miei compagni della scuola primaria”, oltre a rendere noto che il suo Vicesindaco sarà Lisa Milanese.

Presenti anche tutti gli altri componenti il C.C.R. dell’anno scolastico 2017/2018, che sono Manuel Belli, Khadija Hadik, Letizia Mombelli, Luis Santos, Asia Saredi, Francesca Zanelli e Alice Zara.

I ragazzi della quinta elementare erano accompagnati dall’insegnante di classe Gloria Vaghi, alla quale il Sindaco Fabio Passera ha assegnato il compito di condurre gli alunni attraverso il rispetto per il luogo in cui viviamo, la conoscenza delle regole necessarie per vivere in una Comunità, la tolleranza, la capacità di accogliere chi ha più bisogno e la voglia di dare sempre il meglio di sé.

«Una bella lezione di democrazia e di educazione civica per tutti i ragazzi della Scuola Primaria», ha commentato il primo cittadino.