Il progetto “Con.Te” libera il tempo per famiglie e bambini

Samarate

Il progetto “Con.Te un tempo per ogni cosa”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione Lombardia, è il risultato dell’ottima collaborazione tra Coop Stripes, capofila del progetto, il Comune di Samarate, Coop Elaborando, Coop Serena e le associazioni di volontariato In Volo e Ages.

Grazie all’assegnazione del contributo nell’ambito del bando di Regione Lombardia sul tema della Conciliazione vita-lavoro sarà possibile nei prossimi mesi avviare sul territorio di Samarate una serie di servizi ad ingresso agevolato che potranno aiutare le famiglie a conciliare gli impegni lavorativi e quelli familiari.

L’aumento dei nuclei mono-parentali, un generale impoverimento delle reti di sostegno e un mondo del lavoro che richiede sempre maggior flessibilità sono i temi sui quali cooperative, comune e associazioni hanno iniziato a riflettere per cercare di costruire un progetto che andasse a rispondere alle necessità di sostegno delle famiglie lavoratrici e dei loro figli.

Il progetto vuole da un lato creare delle reti di sostegno per le famiglie di lavoratori attraverso servizi di cura, dall’altro trasformare il tempo trascorso con la famiglia in tempo dedicato e di qualità, promuovendo la costruzione di una comunità educante.

(nella foto: Vitale Monti, Assessore all’Educazione e Istruzione; Deborah Lorvetti, Direttivo AGES; Michela Brugali, Responsabile Area Sviluppo e Territorio della Cooperativa Stripes; Annalisa Grimoldi, Responsabile pedagogica Sevizi educativi del comune di Samarate; Sofia Spinelli, Coordinatrice Progetto Con.Te; Nicoletta Alampi, Consigliere delegato alle Politiche Sociali del comune di Samarate).

Le azioni di progetto si rivolgono principalmente a bambini e ragazzi da 0 a 13 anni e andranno ad offrire: spazi laboratoriali che si svolgeranno al sabato mattina presso la Ludoteca di San Macario per dare un TEMPO DI GIOCO ai piccoli da 1 a 6 anni; uno spazio TEMPO IN PIU’ all’interno del nido comunale Nidondolo tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18; uno spazio compiti e laboratori TEMPO PER IMPARARE per bambini Primaria e ragazzi Secondaria di Primo grado in collaborazione con Ass. Il volo e un servizio costruito sui giorni di sospensione scolastica “Tempo di Vacanza” in collaborazione con Ass. Ages.

Oltre alle attività rivolte ai bambini, il progetto prevedrà dei momenti dedicati alla cittadinanza, in particolare un corso di formazione “Tata a tempo” per persone interessate a svolgere il lavoro di cura con i bambini, finalizzato alla creazione di un elenco di tate formate sui temi della cura e dell’educazione e a dei momenti di confronto e formazione rivolti a volontari del territorio e a persone che vogliono dedicare un po’ del loro tempo a bambini e ragazzi “Tempo per chi ha tempo”.

«Desidero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella progettazione, mi auguro che questo progetto possa essere per tutti i cittadini di Samarate l’occasione per riconoscersi come una comunità in grado di offrire, costruire insieme un tempo per ogni cosa. Un caro saluto e complimenti a tutti» commenta Dafne Guida, Presidente e Direttrice di Stripes Coop. Onlus, capofila del progetto “CON.TE, un tempo per ogni cosa”

Il progetto Con.Te e le specifiche attività saranno presentate alla cittadinanza nella serata dell’8 novembre h. 20.30 nella sala parrocchiale di Samarate in Via Statuto,7. In quell’occasione verrà distribuito il materiale informativo, con modalità di iscrizione, sui singoli servizi.