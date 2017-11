Il pullman Castano-Gallarate parte troppo in periferia

Raggiungere Gallarate da Castano può risultare più complicato di quanto si possa immaginare.

La superstrada 336 è un comodo ed efficace collegamento tra le due città, ma richiede, ovviamente, di essere automuniti. Affidarsi invece ai mezzi pubblici a disposizione non comporta la stessa efficacia e la stessa comodità di spostamento. La linea di autobus STIE 335 Gallarate- Castano è infatti oggetto di critiche da parte di alcuni cittadini, per il suo capolinea periferico.

«La linea Stie 355 Gallarate -Castano è abbastanza completa negli orari e collega gli abitati di Sant Antonino Ticino, Tornavento, Lonate Pozzolo, Ferno, San Macario, Samarate, Verghera e Gallarate attualmente completamente scoperti dal Terminal Bus Stazione di Castano», spiega Pierluigi Pagliughi. «Impensabile che per recarsi in questi luoghi, adiacenti alla parte alta del territorio Castanese, si debba attraversare Castano a piedi dalla Stazione fino al ITS Torno (oltre 2 km)». L’alternativa? «Andare fino a Busto Arsizio in treno per poi salire su un’altro bus Stie, quando la Linea Stie 355 transita già nei pressi della stazione di Castano senza effettuare la fermata».