Il “ritratto di famiglia” per i nostri vent’anni, con voi

La giornata era fredda, uggiosa e nulla lasciava pensare che sarebbe arrivato qualcuno. Invece, siamo stati in tantissimi. Sorridenti e felici più di duecento persone hanno salito con noi tutte le 14 cappelle del Sacro Monte.

È stata una camminata tutti insieme, una bella giornata che abbiamo avuto il piacere e l’onore di condividere con voi, i nostri lettori.

È stata una bella passeggiata in uno dei luoghi più belli della provincia, dove abbiamo fatto una foto “di famiglia”, una merenda e ci siamo conosciuti meglio e di persona.

Abbiamo parlato del giornale, della provincia e di tanto altro. Ma è stato anche un modo per “abbracciare” il Sacro Monte e il vicino Campo dei Fiori dopo gli incendi che l’hanno colpito nell’ultima settimana.

Come dieci anni fa, abbiamo scattato una foto per celebrare il nostro compleanno e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato portando il loro entusiasmo.Una giornata che è stata anche l’occasione per conoscere meglio la storia delle Cappelle della Via Sacra grazie alla guida di Archeologistic, vedere la mostra di Gavino Sanna alla Location Campo Novo e assaggiare qualcosa di buona grazie alla pasticceria “Il Giusto Impasto” di Castronno.