Il te con l’autore torna con monsignor Franco Buzzi

Il te con l’autore torna al museo della Collegiata di Castiglione Olona per una serata di riflessione su un tema di cui ricorre il cinquecentesimo anno. Sarà monsignor Franco Buzzi, prefetto della biblioteca Ambrosiana, a presentare il suo libro La Bibbia di Lutero. L’incontro è in programma per il 7 novembre alle 21.

Si tratta di un richiamo alla traduzione che il monaco di Eisleben realizzò tra il 1522 ed il 1534. Un’opera che viene considerata fondamentale non solo per la religione protestante, di cui è un caposaldo, ma anche per lo sviluppo della lingua tedesca moderna.. E non va dimenticato che la lingua germanica gotica, oggi ormai estina, prese il via con un’altra traduzione della Bibbia ad opera del vescovo goto Ulfila , evangelizzatore dei Gori, appunto, che visse tra il 310 ed il 380. Motivo per cui alcuni storici di estradizione germanica ritengono che queste due traduzioni. Possano essere considerate una sorta di limiti per un Medioevo, germanico.

“Questo incontro, dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo antico è stato organizzato con la collaborazione della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario; per questo ringraziamo in modo particolare don Ambrogio Cortesi, che ci ha affidato questo momento di riflessione. Ed un ringraziamento va anche al Caffè Lucioni ed a Sotto e sopra perla sponsorizzazione”.

Monsignor Franco Buzzi è il perfetto della Veneranda biblioteca Ambrosiana, nata per volontà dell’arcivescovo di Milano cardinal Federico Borromeo. Uno dei punti saldi della cultura non solo meneghina.