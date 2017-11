Il Varese balla sotto la pioggia: cinque mete e vittoria

Rugby Varese - Amatori Union Milano

Prova di forza del Rugby Varese che riscatta subito la sconfitta subita in casa contro il Rovato battendo in modo netto l’Elav Stezzano nel primo match di ritorno della prima fase del campionato di Serie C.

I biancorossi si impongono 29-3 sulla squadra dell’ex coach varesino John Akurangi, al termine di una gara ben interpretata dai ragazzi di Pella e Galante, capaci di mettere in mostra un bel rugby nonostante la pioggia che ha battuto il terreno di gioco del “Levi”, diventato pesante e scivoloso.

Nel primo tempo, in particolare, i biancorossi muovono bene il pallone e mantengono un gioco fluido e ordinato, con Pellumbi bravo a sbloccare il punteggio dopo un’azione insistita nei ventidue metri avversari. Pochi minuti dopo la prima marcatura, ancora Pellumbi sigla la doppietta personale grazie a un pallone servitogli dal mediano di mischia Comolli a pochi metri dalla linea. Doppietta anche per Broggi in fase di trasformazione. La risposta di Stezzano è tutta nel piazzato del 14-3, ma la seconda metà del primo tempo ha riservato altre due mete biancorosse con Broggi e Sessarego: 24-3 e punto bonus già in tasca.

Nella ripresa il Varese ha calato il proprio ritmo di gioco, ma ha ugualmente smorzato ogni tentativo di rimonta da parte di Stezzano: i bergamaschi hanno attaccato senza sosta per 20′, muovendo molto il pallone senza però riuscire a trovare varchi per accorciare il distacco. Così, al 70′, è arrivata la meta numero 5 del Varese con Valcarenghi, non trasformata da Broggi: 29-3 che resta il punteggio della partita anche perché al 78′ i padroni di casa hanno perso Sessarego per cartellino rosso. Da sottolineare il ritorno in campo di Affri – schierato estremo nel secondo tempo – dopo uno stop di oltre un anno per problemi fisici.

«Una bella partita nonostante il maltempo – è il parere di coach Galante – La squadra ha espresso un bel gioco, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo Stezzano ha avuto molto più possesso di noi ma la nostra difesa lo ha annullato e nel finale è arrivata un altra meta. Dovevamo vincere con il bonus e ci siamo riusciti, ora ci aspetta una lunga pausa (il campionato riprenderà il 3 dicembre con Chicken-Varese ndr) in cui lavoreremo sodo per migliorarci ed essere al meglio per le prossime partite».

ASD Rugby Varese- R.C Stezzano 29-3 (24-3)

Marcatori Varese: Mete: Pellumbi (2), Broggi, Sessarego, Valcarenghi. Trasformazioni: Broggi (2).

Varese: De Cecilia R., Falcone (Affri), Fulginiti (Valcarenghi), Broggi, Gramaglia (Rizzotto), Pandozy, Comolli, Gulisano, Dal Sasso, Maletti (Bosoni), De Cecilia L., Borello (Castiglioni), Pellumbi, Martinoli (Djoukouehi), Sessarego. All. Pella e Galante.