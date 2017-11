Il Varese vuole proseguire la sua rincorsa

Le immagini di Maurizio Borserini della vittoria del Varese contro il Pavia

Dopo due vittorie – e sette punti – di fila non vuole fermarsi il Varese, che domenica 5 novembre (ore 14.30) farà visita all’Olginatese. I punti conquistati nelle ultime gare di campionato hanno portato un po’ d’aria positiva nell’ambiente biancorosso, che sta cercando di spazzare via le nubi di un inizio stagione fatto di troppi inciampi.

Tanti i fattori positivi nel momento varesino. Il primo in assoluto è il ritrovato feeling con il gol di Hernan Rodolfo Molinari, a segno – alla pari di Palazzolo – sia a Bra, sia contro il Pavia. Nel turno infrasettimanale, inoltre, il Varese non ha subito gol. Aspetto da non sottovalutare, visto che in tutto il campionato era capitato solo un’altra volta, contro l’Arconatese. La retroguardia di mister Salvatore Iacolino sembra aver trovato il giusto assetto. Si aspettano conferme da Olginate.

Giampaolo Calzi

Calzi in biancorosso

I bianconeri lecchesi arrivano a loro volta da un periodo felice, con cinque risultati utili di fila conquistati. Proprio in casa gli scalpi eccellenti: 1-0 all’Inveruno e 2-0 alla capolista Gozzano. Segnale d’allarme da tenere in conto per il Varese. La difesa è il punto forte della squadra di mister Giovanni Arioli, con zero gol subiti nelle ultime quattro uscite. I 10 totali in campionato che ne fanno la terza miglior retroguardia del campionato alle spalle di Gozzano (5) e Borgosesia (9). Impietoso il confronto con il Varese, che invece è stato colpito 20 volte, esattamente il doppio.

A Olginate è approdato quest’anno Giampaolo Calzi, che sarà l’ex di giornata dopo la poco fortunata esperienza in biancorosso del campionato scorso, prima del trasferimento in inverno al Bellinzona.

SOCIETA’, QUALE FUTURO?

In queste ore, oltre alle notizie relative al campo, tornano purtroppo a tenere banco quelle che riguardano la società, rimasta senza un presidente dopo il burrascoso addio di Aldo Taddeo. Il dirigente più alto in grado, Paolo Basile (nominalmente è il vice presidente) sta tessendo contatti con alcuni imprenditori per garantire continuità al Varese. Come abbiamo scritto mercoledì, nel commento al match contro il Pavia, «Ora è tempo di proseguire […] Sperando che anche sul versante societario non si registrino altri intoppi». Intoppi che “radioVarese” dà per imminenti viste le difficoltà a livello monetario. Incrociamo le dita.

