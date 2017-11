Il Varese vuole ritrovare fiducia e vittoria

Rugby Varese - Rugby Rovato 11-34

La sconfitta interna di domenica scorsa contro il Rovato ha interrotto la partenza sprint del Rugby Varese che dopo il girone di andata della prima fase del campionato si è attestato al secondo posto dietro ai favoriti bresciani.

Domenica 5 novembre è previsto l’inizio del ritorno e quindi il XV biancorosso sarà di nuovo impegnato sul campo di casa: a Giubiano arriva infatti lo Stezzano (ex Dalmine) diretto dall’ex coach varesino John Akurangi, formazione che – classifica alla mano – sarà alla ricerca di punti per evitare le ultime tre posizioni, quelle che nella seconda fase porteranno al gironcino per evitare la retrocessione.

La partita si disputerà a partire dalle 14,30 e servirà alla squadra di Pella e Galante per scuotersi dopo la battuta d’arresto con Rovato, arrivata pur al termine di una buona prova a livello di gioco. All’andata arrivò una vittoria non troppo convincente (16-27), altro ricordo da “cassare”, domenica al “Levi”.

«Dobbiamo riprendere fiducia nei nostri mezzi – spiega coach Galante – La voglia di rifarsi è molta e non c’è modo migliore che vincere in casa con una prestazione convincente. Ovviamente vorremmo anche il bonus offensivo: lasciare anche un solo punto per strada vorrebbe dire non poter più raggiungere Rovato in classifica. Attenzione però: Stezzano all’andata ha giocato con maggiore carica e ha provato a metterci in difficoltà in molti modi; però in classifica siamo davanti e dobbiamo dimostralo anche domenica».

Al “Levi” non sarà in campo il mediano di mischia Banfi, colpito all’occhio sette giorni fa; torna invece in campo il centro Broggi che non avrà al suo fianco, Michele Carlone, ancora fermo per infortunio.

Classifica: Rovato 25, VARESE 20, Chicken Rozzano 15, Cad. dell’Asr Milano 13, Stezzano 6, Cad. del Cus Milano 0.

SERIE C2 – Ghiotta occasione per il Malpensa Rugby per agganciare la vetta – o almeno lambirla – del girone lombardo/piemontese di C2. Le Fenici (che hanno una partita in meno) ospitano il Verbania, seconda forza e ancora imbattuto mentre la capolista Como osserva il turno di riposo. In caso di successo pieno il Malpensa potrebbe dunque tornare al comando.

Derby settimanale a Cassano Magnago, con i Rosafanti che ospitano i ragazzi dei Diavoli Rossi Varese per incrementare la propria classifica. In casa propria il Tradate cercherà punti buoni per la risalita contro i Saints Abbiategrasso, match dal pronostico aperto, mentre gli Unni Valcuvia (reduci dalla scorpacciata con i Diavoli) sono impegnati a Gattico: chi vince si “iscrive” alla parte alta del torneo.