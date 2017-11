Immagini da un terremoto: la mostra fotografica di Genziana Project

Nei luoghi terremotati dell’Italia centrale ci sono persone e attività che hanno saputo resistere alle difficoltà create dal sisma e, giorno dopo giorno, sono ripartite con la volontà di non lasciare le terre in cui sono nate e cresciute.

Persone e attività documentate, in questi mesi, dall’attività di Genziana Project, progetto che prende il nome proprio dalle genti dell’Appennino che – dice un proverbio locale – «si chinano solo per raccogliere la genziana».

Sabato 25 novembre nella sala consiliare di Vimodrone (via XI febbraio 35), comune della fascia Nord-Est di Milano, sarà inaugurata una mostra fotografica intitolata “(R)esistere” che racconta chi ha scelto di restare in quei luoghi, contro tutto e contro tutti. Immagini di agricoltori, allevatori, piccoli artigiani che hanno voluto rimanere in paesi o piccole frazioni montuose o collinari e che non hanno intenzione di arrendersi al destino.

Un reportage attento e minuzioso su quanto sta accadendo su un territorio ferito ma che merita di essere raccontato e sostenuto. «In ogni borgo, arroccato sulla propria fetta d’Appennino c’è una storia di questa incrollabile resistenza che merita di essere conosciuta» scrivono i responsabili di Genziana Project, tra i quali c’è il giornalista varesino Alessio Pagani. «Una storia che parla dell’ordinario eroismo di tutta quella “gentaccia” che ha deciso di ignorare il significato della parola arrendersi. Persone ostinate, forse burbere, ma decise come solo la gente di montagna sa essere».

Le foto sono state scattate in quattro regioni del Centro, più precisamente Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Dopo l’inaugurazione di sabato 25 la mostra resterà aperta al sabato e domenica fino al 10 dicembre prossimo.