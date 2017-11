In arrivo i migranti, un incontro pubblico

Migranti: forse un fastidio...

Dieci migranti sono in arrivo in paese e l’amministrazione comunale ha inteso incontrare i cittadini per spiegar loro la situazione (immagine di repertorio).

L’appuntamento è per venerdì 3 novembre alle 21 presso il teatro comunale di via Veneto, 7.

«L’assemblea pubblica – scrive in una nota il sindaco Rosario Calcagno – si rende necessaria in merito all’arrivo imminente a Varano Borghi di dieci profughi».

All’incontro pubblico verranno trattati anche altri argomenti importanti per il paese.