In fiamme un box a Cittiglio

incendio in un box

Fiamme in un box a Cittiglio.

Alle 19 di domenica 5 novembre, in via Vignola, è scoppiato un incendio in un box.

Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura posteggiata all’interno di un garage ha preso fuoco.

Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento di due squadre di vigili del fuoco: gli operatori dopo aver spento il veicolo hanno poi messo in sicurezza l’area.