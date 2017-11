In giro con motorini rubati, finiscono in carcere

Questa notte, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto d’iniziativa della polizia giudiziaria due 23enni, cittadini tunisini, in Italia senza fissa dimora. Il reato contestato è ricettazione.

(foto d’archivio)

La pattuglia in servizio notturno, durante l’attività perlustrativa in città, alle ore 03.00 ha incrociato i due ragazzi in via Molino, in prossimità della stazione ferroviaria. Considerata sospetta la loro presenza a quell’ora della notte, come da consuetudine i due militari si sono accostati ed hanno proceduto al controllo. I militari hanno bloccato il primo, che era ancora a bordo del ciclomotore: ha subito mostrato senso di insofferenza, iniziando a dimenarsi per sfuggire alla custodia temporanea dei due carabinieri. Il secondo ha abbandonato l’altro ciclomotore, tentando la fuga a piedi.

I carabinieri hanno subito chiesto l’ausilio di un’altra pattuglia alla centrale operativa, che in tempi brevissimi ha fatto giungere sul posto. Ed è stata proprio questa che ha incrociato il secondo ragazzo in fuga, bloccandolo. Messi in sicurezza, i due sono stati condotti in caserma, dove sono stati avviati i controlli sui due ciclomotori a cavallo dei quali erano stati fermati poco prima. I risultati sono stati concordi con le previsioni: uno dei due mezzi risultava rubato qualche giorno prima nella vicina Solaro, mentre l’altro risultava sottratto quella sera stessa proprio in piazza Cadorna a Saronno, tanto che il legittimo proprietario non si era ancora reso conto del furto subito.

I due stranieri, mancando lo stato di flagranza, sono stati pertanto sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, indiziati di aver commesso il reato e poiché sussistente il concreto pericolo di fuga. Nella mattinata odierna, quindi, sono stati portati in carcere di Busto Arsizio, dove permarranno in attesa di convalida che sarà disposta dall’Autorità Giudiziaria su richiesta della competente Procura della Repubblica. I due motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.