In più di 200 alla maratona di solidarietà di Valcuvia Soccorso

Oltre 200 persone alla maratona solidale di Valcuvia Soccorso

«Abbiamo avuto oltre 200 persone che si sono suddivise per tutta la giornata di questa maratona solidale per la Valcuvia Soccorso con tutte le band che hanno contribuito gratuitamente per l’evento». Questo il bilancio dell’evento di solidarietà che ha visto coinvolto Cuveglio e tante persone della Valcuvia a sostegno dell’associazione di soccorso.

Galleria fotografica Oltre 200 persone alla maratona solidale di Valcuvia Soccorso 4 di 6

«Il presidente della Valcuvia soccorso Elisabetta Calzolari e tutti i volontari presenti con il Gruppo Giovani ringraziano tutte le persone intervenute».

In particolare il Centro anziani di Cuveglio con il presidente Carla De Guglielmo. Poi le band: Plaza BAnd, Olivia e Simone, Andrea Martini, Roberta e Valentino, Pablo, Anna Borriello e Fluband, Cristina Soffiantini, Franco DE Luca, Nicholas.

“Ringraziamo tutti di cuore!”, dicono gli organizzatori dell’evento a cui hanno partecipato anche l’assessore Renato Furigo e il sindaco di Cuveglio Giorgio Piccolo.