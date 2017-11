In venti per raccontare vent’anni di noi

Foto varie

Una festa di compleanno che si gioca all’interno del grande cambiamento avvenuto negli ultimi 20 anni. Con Varesenews a Glocal 2017 abbiamo organizzato #VentiDiNoi, una serata che collegherà la città di Varese con ogni angolo di Italia e non solo.

Del resto, vent’anni significa anche la nascita di Google, l’avvio dell’esperienza di Repubblica.it,e tanto altro. Vent’anni fa il mondo ha iniziato a correre in modo sfrenato: e per raccontane i pezzi sul palco si alterneranno pionieri, visionari, controcorrente, innovativi. Con testimonianze, video, racconti, collegamenti con i tanti protagonisti.

Per raccontare questa straordinaria storia, ci saranno infatti i fondatori di Varesenews Marco Giovannelli, Carlo Galeotti, Michele Mancino, uno dei protagonisti della società editoriale, Rinaldo Ballerio di Elmec, ma anche chi l’ha fatto crescere negli anni, dal web designer Paolo Coppo al regista di Digitalife Francesco Raganato.

Ci saranno i protagonisti di piccole e grandi storie della Varese degli ultimi 20 anni, da Cecco Vescovi a Edo Bulgheroni, presidente della stella del basket varesino, fino al giovane Bashkir Sejdiu, da Paolo Orrigoni al “prete social” don Ambrogio Cortesi.

Accanto a loro, racconteranno i cambiamenti della rete e dell’informazione digitale in questi ultimi due decenni grandi esperti come Massimo Russo, Mario Tedeschini Lalli, Michele Mezza, Lella Mazzoli insieme a chi nella rete naviga e cresce, come Stefano Andreoli che ha fondato Spinoza.it o Annalisa Monfreda, che ha fatto crescere in rete la sua Donna Moderna.

Questi e molti altri, anche a sorpresa e in collegamento skype, in una serata che non avrà niente dell’antica “tavola rotonda”: sarà molto più simile, anzi, a una trasmissione televisiva da vedere “dal vivo” condotta da Giampaolo Colletti, giornalista ed esperto di Social Tv.

TUTTI I PROTAGONISTI DELLA SERATA

«Venti di noi significa 20 anni di Varesenews ma anche il “vento” che tira, il modo di vedere la rete – ha commentato Marco Giovannelli – La nostra storia cammina di pari passo con la storia del giornalismo digitale, con la nascita di Google, con tante esperienze del web che hanno cambiato la vita di tutti noi. Ci crediamo talmente tanto che abbiamo voluto costruirci un film, DigitaLife, che racconta come Internet è entrato nella nostra quotidianità, mettendoci in connessione con il mondo».

Per prenotare i posti alla serata: https://www.festivalglocal.it/incontro/ventidinoi/