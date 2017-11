In via Palermo arriva l’attraversamento pedonale rialzato

Aperto dopo i lavori il sottopasso FS di Busto Arsizio

Dopo che Rete Ferroviaria Italiana ha terminato la realizzazione del sottopasso di via Palermo che collega la via con la stazione Fs, l’amministrazione comunale ha deciso di completare i lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento, realizzando un passaggio pedonale rialzato in prossimità dell’esistente sottopasso ferroviario.

L’obiettivo è quello di favorire l’accessibilità in sicurezza alla stazione anche a persone con limitata o impedita capacità deambulatoria.

R.F.I. ha recentemente ultimato opere che favoriscono l’accessibilità a persone con difficoltà o impedita capacità motoria, realizzando uno scivolo di ingresso al sottopasso ed un ascensoreche consente il raggiungimento delle banchine ferroviarie poste al livello superiore.

Le valutazioni e le verifiche effettuate, in accordo con il comando di Polizia Locale, sono giunte alla conclusione della necessità di procedere alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato lungo la via Palermo.

Sulla scorta di quelle considerazioni Agesp Attività Strumentali s.r.l., ha elaborato un documento progettuale per la realizzazione dell’attraversamento pedonale sul quale si è espresso favorevolmente anche il Comando di Polizia Locale. L’intervento costerà circa 20 mila euro.