Inaugurata “La Cascina dei Fratelli” alla Casa don Guanella

Domenica 29 ottobre, in occasione della Festa di San Luigi Guanella, presso la Casa don Guanella di Barza di Ispra si è tenuta l’inaugurazione de “La Cascina dei Fratelli”.

Il restauro della struttura è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus ed al contributo dell’Associazione de “Gli amici di Casa don Guanella”.

Il progetto “Dire, fare…infornare” prevede la realizzazione e allestimento di una struttura per le realtà del territorio per “DIRE”, l’organizzazione di incontri formativi di scambio e condivisione, e “FARE” operativi, di promozione del volontariato, per eventi di raccolta fondi, attività culturali, per attività conviviali e per l’implementazione di attività laboratoriali culinarie per i nostri ospiti…”INFORNARE”.

Il Direttore della Casa don Guanella di Barza Don Domenico Scibetta ha ricordato nel discorso inaugurale chi vi ha lavorato in passato quando ancora era una stalla per le mucche, e successivamente ha invitato al taglio del nastro il Dott. Carlo Massironi, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, un rappresentante dell’Associazione de “Gli amici di Casa don Guanella” e un ospite della Casa di Riposo.

I numerosi presenti, tra i quali il vice Sindaco Angelo Granata, hanno poi avuto modo di assaggiare le prime gustose pizze cotte nel forno installato nella struttura restaurata.