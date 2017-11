Inaugurato l‘atelier creativo digitale della scuola media “Luigi Basetti” di Sesto Calende. Un traguardo importante per questa realtà che si confronterà con le nuove frontiere del digitale e il racconto di questa frontiera: dalla robotica educativa alla stampa 3D, passando per lo storytelling. Verrà privilegiato il lavoro in team e il collegamento con il territorio, la tecnologia permette infatti di confrontarsi su un livello glocale, cioè locale e globale.

L’atelier si sviluppa in uno spazio di circa 100 metri quadrati ed è stato finanziato dal Miur che ha erogato 16mila euro, premiando in questo modo una classifica regionale che vede il laboratorio di Sesto Calende tra i primi 5 in Lombardia. Un plauso anche all’amministrazione comunale che ha contribuito alla realizzazione del progetto con 8mila euro e dal Comitato genitori che ha messo sul piatto ben 6mila euro. Insomma, questo progetto ha nel suo dna la condivisione.

Una bella sfida per il coordinatore del gruppo di lavoro, il professor Claudio Carabelli. È indubbio che questa sia la direzione giusta perché alimentare la cultura del lavoro di squadra è fondamentale., Infatti, secondo i dati Ocse-Pisa per quanto riguarda la capacità di lavorare in team, gli studenti italiani sono al trentesimo posto su un totale di 51 paesi (Fonte Repubblica di mercoledì 22, indagine su a firma Ilaria Venturi). La scuola media Bassetti si pone dunque come un’avanguardia del territorio lombardo.