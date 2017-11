Inaugurato “Il Paese del Natale 2017”

Si è svolta oggi sabato 11 Novembre l’inaugurazione della nuova struttura della sede di Varese del Garden Nicora, alla presenza di istituzioni e cittadini, con oltre 25.000 mq di spazio, di cui 4.000 di superficie interna e 3.000 di parcheggio. Il primo garden aperto a Varese, nel 1986, vanta una storia di amore per la natura che si tramanda da tre generazioni, grazie alla passione della famiglia Nicora e dei suoi collaboratori.

Oltre 4.000 varietà di piante e fiori e più di 16.000 articoli decor tra cui scegliere. Tra l’ampia proposta non mancano le ultime novità sul mercato botanico che fanno di Nicora un Garden sempre al passo con i trend del mondo green.

La nuova struttura ha permesso di ospitare la prima edizione de Il Paese di Natale 2017, un evento che si propone come occasione di intrattenimento per tutti i cittadini che mira a consolidarsi negli anni.

«Un traguardo davvero importante – spiega Vittore Nicora – questo è l’investimento più grande mai fatto dalla nostra azienda; più volte sottolineiamo con i nostri colleghi la dedizione che il nostro lavoro richiede in un mercato continuamente in cambiamento, ma oggi è una giornata che ci ripaga di molte fatiche. Veniamo da una tradizione di amanti della natura e di tutto ciò che riempie di bellezza la vita: ecco perché abbiamo aumentato l’offerta e la scelta, dai fiori, alle piante, all’area tecnica, all’home decor con massima attenzione al mondo bio, che, siamo certi, sarà una scelta comune per il futuro».

«Fare parte di un gruppo più ampio come Giardinia, ed essere tra i soci fondatori di AICG – continua Vittore Nicora – ci permette di partecipare continuamente a scambi di valore con i nostri colleghi per migliorare i nostri spazi e per dare ai nostri clienti un assortimento e servizi più ricchi».

«Esperti di natura è il pay-off che abbiamo scelto per accompagnare questo passo che è stato possibile grazie alla sinergia con i nostri collaboratori, consulenti e famiglie – chiarisce Ambrogio Nicora –. Siamo “esperti di natura” perché cerchiamo di conoscere e offrire solo il meglio, ma soprattutto perché la natura fa parte da generazioni del nostro DNA. Fin dai tempi del nostro nonno, che dirigeva l’azienda agricola dell’Ospedale, le piante hanno fatto parte della nostra storia quotidiana. Tra le nostre priorità c’è quella di relazionarci con il territorio in cui siamo nati e cresciuti e in cui abbiamo sempre cercato di darci da fare sostenendo iniziative e associazioni. Ecco perché quello che ci rende doppiamente orgogliosi è che con Il Paese di Natale 2017 siamo riusciti a proporre un percorso interamente gratuito per i cittadini in cui tante realtà commerciali e associazioni della zona sono parte attiva gratuitamente e non semplici spettatrici».

«Un ringraziamento – specificano i due fratelli Nicora – va però a nostro papà Angelo, conosciuto da tutti come “nonno Angelo”. È un punto di riferimento e un esempio tanto per noi, quanto per i nostri clienti con i suoi preziosi consigli. Ci ha trasmesso la passione e l’entusiasmo nel vivere in mezzo a piante e fiori, ed è alla sua dedizione al lavoro e alla sua apertura verso il prossimo, che cerchiamo quotidianamente di ispirarci».

Progetto in cui l’azienda Nicora crede fortemente, Il Paese di Natale si pone come obiettivo quello di fornire ai cittadini un luogo di festa e ritrovo nei weekend in preparazione al Natale.

Il format Il Paese di Natale si articola in un percorso-mercato di oltre 500mq che offre un susseguirsi di ambienti diversi dove scegliere tra oltre 10.000 prodotti addobbi, palline e luci, decorazioni tradizionali e non convenzionali. Piante e fiori però diventano cornice ad un evento gratuito ben più ampio, fatto di laboratori, mercatini, degustazioni, spettacoli e mostre. Tutto ciò è stato però possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione di realtà locali che hanno accettato di contribuire per la reciproca crescita. Tra queste la pasticceria Dolce Mente di Davide Steffenini, la Proloco di Varese, l’atelier creativo Il Piccolo Principe, la Fondazione Giacomo Ascoli. Un programma ricco consultabile sul sito dell’evento www.ilpaesedinatalevarese.it.

Il Paese di Natale a sostegno del Day Hospital oncoematologico pediatrico.

Non manca la dimensione solidale del Paese di Natale 2017. Nicora Garden ha infatti individuato nella Fondazione Giacomo Ascoli Onlus, realtà attiva e simbolo sul territorio, il charity partner con cui costruire un progetto benefico volto alla ristrutturazione del quinto piano dell’Ospedale Filippo del Ponte. Dal 11 novembre al 24 Dicembre presso i garden Nicora di Varese e Gazzada verranno venduti i ciclamini di Natale, di cui una parte del ricavato verrà destinato a tale iniziativa. Lo staff Nicora coinvolgerà i bambini del Day Hospital in un pomeriggio di laboratori dedicati all’interno del Garden e i volontari della Fondazione saranno a disposizione per un pomeriggio di laboratori creativi aperti a tutti.

Così Marco Ascoli, presidente della Fondazione G.Ascoli ha commentato la partnership con Nicora Garden: «In questa prima splendida edizione de Il Paese di Natale 2017, trova un posto importante anche un altro Paese: il Paese della Fondazione Ascoli. Un paese che, in memoria di Giacomo, ogni giorno si colora di affetto e cure per i nostri piccoli angeli, quelli che non ci sono più e quelli che ogni giorno lottano da eroi e con tanta tenacia per sconfiggere la malattia. Per il 2018 abbiamo grandi progetti, che vanno dalla ristrutturazione del quinto piano del Day Hospital all’Ospedale del Ponte alla realizzazione di tre camere sterili al terzo piano per la degenza dei bambini che ne necessitano. Quando abbiamo cominciato, nel 2009, i bambini che afferivano al nostro Day Hospital erano una ventina, oggi sono circa un centinaio. Per questo non possiamo fermarci, ma è necessario finanziare insieme innanzitutto la ricerca per offrire ai bambini non solo una struttura che sia garanzia di eccellenza in fatto di accoglienza e cura, ma anche una casa dove ognuno di loro possa sentirsi amato e accolto. Per questo la Fondazione ringrazia chi, come Nicora, con iniziative di questo genere sostiene i nostri progetti. Siamo onorati di essere stati individuati quali “charity partner” dell’evento. Siamo sicuri che Il Paese di Natale 2017 avrà un grande successo dato l’impegno e il cuore degli organizzatori e ci auguriamo che sia compreso da tutti coloro che credono nel valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco».

“Il Presepe…che meraviglia”

Il Paese di Natale è anche location del suggestivo percorso espositivo “Il Presepe…che meraviglia”. Ambientato in cassette della frutta, scenografate con illustrazioni dell’artista Anna Formaggio, e arricchite con statuine originali della tradizione napoletana, questa mostra, suddivisa in 18 passaggi, vuole far vivere allo spettatore un singolare faccia a faccia con i personaggi del presepe. Presentato in anteprima al meeting di Rimini 2017, e da oggi (11 novembre, ndr) al 10 Dicembre visitabile da Nicora Garden, al presepe si collega anche l’omonimo spettacolo teatrale che andrà in scena nella sala adiacente alla Chiesa di Santa Teresa (Via Carnia 159, Varese) il giorno Venerdì 17 Novembre, alle ore 21.00, con ingresso gratuito.