Incendio in una carrozzeria, lesionata anche un’officina vicina

Rogo in un\'officina di Mesenzana

Incendio a Mesenzana. Intorno alle 15 di martedì 7 novembre, in via Provinciale, per cause da accertarsi una carrozzeria è stata interessata da un’incendio.

Il rogo ha anche lesionato il magazzino di un’officina adiacente che è stato reso inagibile. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Luino e Varese con tre autopompe, un’autobotte e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile), hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.