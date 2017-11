Spento l’incendio a Mondonico: la pioggia dà una mano ai Vigili del fuoco

L’immediato intervento dei Vigili del fuoco e la pioggia caduta nella notte hanno avuto la meglio sulle fiamme che si sono accese ieri pomeriggio in Valganna, nei boschi di Mondonico.

L’allarme, lanciato verso le 17, ha destato subito una certa preoccupazione, alla luce della lunga battaglia contro le fiamme al Campo dei Fiori di settimana scorsa. Inoltre l’incendio di Mondonico si è sviluppato in una zona particolarmente impervia e raggiungibile con difficoltà dai mezzi di soccorso.

Sul posto sono arrivate in breve tre squadre dei Vigili del fuoco di Varese, una dal distaccamento di Laveno Mombello, per un totale di circa 25 uomini, a cui si sono aggiunti i volontari del servizio antincendio della Protezione civile e gli specialisti del nucleo Sapr – Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto – con l’utilizzo di un drone in grado di inviare immagini precise dell’area interessata dall’incendio rilevate con un sistema termico.

La battaglia contro le fiamme è durata fino a sera, quando l’incendio è stato finalmente domato. Poi, attorno alle 20, ha iniziato a piovere e questo ha fatto rientrare l’allarme per eventuali focolai che potessero riaccendersi nella notte.

Questa mattina la pioggia è aumentata di intensità e dunque l’emergenza sembra definitivamente rientrata.