Incendio in un’abitazione di via Amendola

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Gavirate, per un incendio in via Amendola, vicino all’Isis Stein.

Si tratterebbe di un incendio in un sottotetto di una casa unifamigliare (foto d’archivio).

Il comando di Varese dei vigili del fuoco ha inviato sul posto un’autobotte e un’autoscala.

(articolo aggiornato alle ore 18.00 di mercoledì 8 novembre)