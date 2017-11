Perde il controllo dell’auto, grave un 27enne italiano

Un ragazzo italiano di 27 anni residente in Canton Ticino, è rimasto ferito in modo serio questa mattina finendo fuori strada con la sua auto.

Per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà accertare, il ragazzo mentre stava percorrendo la strada cantonale che da Biasca porta a Olivone, giunto a Malvaglia all’altezza delle scuole ha perso il controllo del mezzo che guidava andando a sbattere prima contro la barriera metallica e quindi contro una pianta, per terminare poi la corsa nel piazzale della scuola.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Tre Valli soccorso che hanno trasportato l’uomo all’ospedale. Il conducente ha riportato ferite gravi ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.