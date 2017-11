Incidente in A8, lunghe code verso Varese

Un incidente tra due auto ha coinvolto sei persone e due auto questa mattina, 10 novembre, intorno alle 6 in A8, all’altezza di Arese, nel tratto di autostrada che va verso Varese.

Coinvolti 5 giovani tra i 18 e i 22 anni e un uomo di 51: la missione dei soccorritori è ancora in corso ma non sembrerebbero esserci persone in pericolo di vita.

Il traffico è bloccato in direzione Varese, all’altezza della Fiera. Più scorrevole invece la carreggiata per Milano