Incidente al ponte di Vedano, code

Uno scontro fra due veicoli ha causato problemi al traffico questa mattina, lunedì 6 novembre all’altezza del Ponte di Vedano.

Testimoni raccontano di forte traffico in entrambe le direzioni (nella foto: il traffico a Vedano Olona lungo la sp 65 – via Bixio – , strada per San Salvatore che si collega alla Briantea: tutto bloccato) .

I carabinieri, sul posto con una pattuglia, stanno regolando il traffico ed escludono la presenza di feriti.