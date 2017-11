Incidente all’uscita dell’A8, due feriti

Un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante in via per Busto Arsizio sta creando grossi disagi alla circolazione per chi entra o esce dal raccordo tra ss 336 e la A8.

Il sinistro si è verificato proprio all’altezza della rotonda di fronte alla Giardineria, poco dopo le 12, e sul posto sono presenti un’ambulanza e un’automedica per soccorrere le due persone ferite. La Polizia Locale sta ricostruendo l’accaduto e sta regolando il traffico sul posto.