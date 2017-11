Incidente con ribaltamento in via Torino

arnate generiche

Due persone sono state soccorse in via Torino a Gallarate, dopo che i loro veicoli si sono scontrati: nell’incidente una delle due auto si è ribaltata sull’angolo dell’incrocio con via Michelangelo Buonarotti.

È accaduto poco prima delle 14 di oggi, venerdì 3 novembre. Sul posto sono intervenute due ambulanze e anche l’auto medica, perché il violento scontro aveva fatto temere il peggio. Le due persone – due donne di 47 e 74 anni – sono state portate in ospedale ma non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto anche Polizia Locale – cui toccherà ricostruire l’esatta dinamica – e Polizia di Stato.