Incidente in un’azienda, operaio perde una gamba

Le foto di Malnate

Grave infortunio sul lavoro in un’azienda di via Colombo, nella zona industriale di Gorla Minore. Questa mattina, venerdì. un operaio di 45 anni è stato trasportato all’ospedale di Legnano a causa dello schiacciamento di una gamba che ha richiesto l’amputazione.

Da una prima ricostruzione a causare l’incidente sarebbe stata la caduta di un pesante cilindro in acciaio da 140 tonnellate che gli ha tranciato la gamba. Attualmente è in prognosi riservata, in gravi condizioni. Sarà sottoposto a intervento chirurgico.

L’incidente è avvenuto all’interno della Special Flanges, azienda specializzata nella produzione e nella fornitura di anelli, dischi, forgiati a disegno, flange e pezzi speciali che ha sedi anche a Legnano e Cesano Maderno. A Gorla c’è il magazzino.

Il lavoratore è stato soccorso da personale della Croce Rossa di Saronno e dai Vigili del Fuoco mentre sul posto si sono recati anche i Carabinieri di Saronno e l’Agenzia della Tutela della Salute dell’Insubria (ex-Asl) per verificare la dinamica dell’incidente.