Incidente sulla provinciale, ferito motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave mentre in sella alla sua moto viaggiava in direzione Luino questa mattina, 22 novembre, attorno alle 10.

L’incidente è avvenuto di fronte al supermercato a Porto Valtravaglia, nella zona del cimitero, lungo la sp 69. Sembra, da una prima ricostruzione, che un’auto proveniente da Luino abbia travolto la moto durante una svolta.

Il centauro, di 37 anni, è finito a terra e sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza di Padana Emergenza, un’automedica e l’elisoccorso del Sant’Anna di Como, mezzi coordinati dal 118 di Varese.

I sanitari hanno immobilizzato il ferito prestandogli le prime cure e una volta stabilizzato l’uomo è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso all’ospedale di Varese dove è giunto in codice rosso.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato e poi ripreso a senso unico alternato regolato dalla polizia locale di Porto Valtravaglia e dalla Polizia Stradale.