Incidente sulla ss233, auto si ribalta in galleria

Foto varie

Incidente intorno alle 19 di questa sera, lunedì 6 novembre, sulla strada statale 233. L’incidente è avvenuto all’interno della prima galleria presente uscendo da Varese. L’automobile si è ribaltata mentre viaggiava in direzione Cunardo.

Coinvolte due ragazze di 19 e 21 anni che sono state trasportate in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti, in codice giallo, fuori pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri di Varese. Disagi al traffico, regolamentato dalle forze dell’ordine.

Foto di repertorio