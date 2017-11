Incidente a Vanzaghello, chiusa la 336

Anas comunica che, a causa di un incidente, lungo la strada statale 336 dir “dell’aeroporto della Malpensa” è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione A4, al km 14,400, nel comune di Vanzaghello, nella città metropolitana di Milano.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dell’elisoccorso.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono presenti il personale Anas, la Polizia e gli operatori del 118 per la gestione dell’evento e la ripresa della normale circolazione appena possibile.