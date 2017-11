Relazioni, senso di colpa e responsabilità: se ne parla al Gulliver

Prosegue il programma di seminari sulla relazione e le sue dinamiche organizzato dal Centro Gulliver.

Per il ciclo di incontri “Presenze importanti o assenze ingombranti”, martedì 21 novembre alle 18 al Centro Gulliver di via Albani 91a, è in programma un seminario dal titolo “Vivere con il senso di colpa. Responsabilità e riscatto”.

«Molti di noi vivono con sensi di colpa – spiegano i promotori del ciclo di incontri – Ma come uscirne? Pagare, in senso letterale o metaforico, è la vera soluzione per liberarsene ed essere finalmente pacificati? Si proverà ad intraprendere il percorso che porta dall’assunzione di responsabilità al riscatto, una “riparazione” che porta libertà».

Ingresso libero. Per informazioni 0332 831305