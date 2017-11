Incontri tra musicisti, educatori e istituzioni sulla legalità

Sabato 25 novembre alle ore 15,30 alle Cantine Coopuf di via De Cristoforis, 5 a Varese si terrà “Legalità sul Palco – Tavola Rotonda Atto I.

“Percorsi di educazione alla legalità tra scuola e musica”. Un incontro tra musicisti, rappresentanti delle istituzioni, educatori e pedagogisti cui parteciperanno la referente provinciale di Libera Varese Antonella Buonopane, la dirigente dell’I.C. “Carminati” di Lonate Pozzolo e responsabile del progetto “A Scuola Di Legalità” Fabiana Ginesi eMassimiliano Potenzoni vicepresidente della Cooperativa Sociale NATURart. Inoltre, ospiti d’eccezione della tavola rotonda saranno Riccardo Sinigallia e Marco Ulcigrai che si esibiranno in serata dalle 21.30.

«L’educazione alla legalità – interviene l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari – è la prima azione che bisogna mettere in campo per consolidare il grado di civiltà delle nuove generazioni. L’indignazione per ciò che non è lecito è la misura del nostro tasso di moralità. Se si perde la capacità di indignarsi, di rifiutare l’omologazione a ciò che è omertà, si perde una parte di sé e si danneggia la propria comunità e il proprio Paese. Noi vogliamo tenere alto il senso di appartenenza ad un Paese che sa sempre reagire e che dice ‘no’ alle prevaricazioni e all’emarginazione dei deboli. È per questo che abbiamo aderito a questo bando ed è per questo che pensiamo che gli strumenti e i contenuti messi in campo siano utili a formare nuove generazioni di donne e di uomini».

L’ingresso è libero e gratuito.

Per info: legalitasulpalco@cooperativanaturart.it Tel. 392 9610911 / 377 1774561.