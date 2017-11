Incontro dibattito su “donne e diabete”

“LA DOLCE VITA” ONLUS – Associazione dei Diabetici di Gallarate in collaborazione con il Centro per la Prevenzione e Cura del Diabete dell’ASST della Valle Olona, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete organizza

SABATO 18 NOVEMBRE, dalle ore 15.00 Presso la“Cascina Monte Diviso” in Via Brennero a Gallarate un incontro/dibattito pubblico sul tema:

“Donne e Diabete, il nostro diritto ad avere un futuro con più salute”

Con la partecipazione dei primari e dei medici della UOC di Ginecologia-Ostetricia E della SSD di Diabetologia

A seguire apericena offerto dall’associazione